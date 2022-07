Roma, i tifosi a Zaniolo: 'Non andare alla Juve, non andare dai ladri!' (Di martedì 5 luglio 2022) Ore calde sul fronte Nicolò Zaniolo per la Juventus. Il centrocampista, all’uscita da Trigoria, ha deciso di fermarsi per foto... Leggi su calciomercato (Di martedì 5 luglio 2022) Ore calde sul fronte Nicolòper lantus. Il centrocampista, all’uscita da Trigoria, ha deciso di fermarsi per foto...

Pubblicità

mzekicelik17 : Ciao Roma?? Sono molto orgoglioso di aver firmato con questo grande club e di essere uno dei giallorossi ???? Darò tu… - AliprandiJacopo : ?? #Zaniolo ha lasciato Trigoria (come tutti i giocatori) e si è fermato con i tifosi: “Nico ti prego resta alla Rom… - opickipo : RT @mzekicelik17: Ciao Roma?? Sono molto orgoglioso di aver firmato con questo grande club e di essere uno dei giallorossi ???? Darò tutto pe… - SteeCasty : 'Non anda' dai ladri!' #Zaniolo convinto dai tifosi della Roma #Juventus #Calciomercato ?? - PGBVLH : RT @AliprandiJacopo: ?? #Zaniolo ha lasciato Trigoria (come tutti i giocatori) e si è fermato con i tifosi: “Nico ti prego resta alla Roma,… -