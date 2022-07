Psg, ora è ufficiale: esonerato Mauricio Pochettino. Al suo posto ecco Galtier (Di martedì 5 luglio 2022) Adesso è ufficiale: come scritto sul sito ufficiale, il Psg ha esonerato il tecnico Mauricio Pochettino dopo una stagione e mezzo nella quale ha ottenuto una Ligue 1 ed eliminazioni cocenti in Champions League: Il Paris Saint-Germain conferma di aver terminato la sua collaborazione con Mauricio Pochettino. Il club ringrazia Mauricio Pochettino e il suo staff per il lavoro svolto e augura loro il meglio per il futuro”. Al suo posto verrà annunciato Christophe Galtier nelle prossime ore. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 luglio 2022) Adesso è: come scritto sul sito, il Psg hail tecnicodopo una stagione e mezzo nella quale ha ottenuto una Ligue 1 ed eliminazioni cocenti in Champions League: Il Paris Saint-Germain conferma di aver terminato la sua collaborazione con. Il club ringraziae il suo staff per il lavoro svolto e augura loro il meglio per il futuro”. Al suoverrà annunciato Christophenelle prossime ore. SportFace.

