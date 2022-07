Oroscopo Branko di Martedì 5 Luglio 2022: Gemelli affarista (Di martedì 5 luglio 2022) L’Oroscopo di Branko per oggi, Luglio 5 2022 Ariete Mercurio lascia il segno dei Gemelli e trasloca in Cancro. Non rischiate troppo nelle questioni di denaro. Toro Marte arriva nel vostro segno e sostiene la vostra incisività. Gemelli Siete ancora più affaristi perché Mercurio, il vostro pianeta guida, passa in Cancro. Cancro Il consiglio è quello di concentrare gli impegni in questa giornata dove avete più polso e decisione. Leone Domani Marte passerà in Toro e tutto diventerà più stressante e faticoso, soprattutto nel lavoro. La concorrenza sarà agguerrita, attacca di sorpresa. Mercurio in Cancro vi aiuta a riflettere. Vergine Domani il vostro protettore Mercurio lascerà i Gemelli e tornerà attivo, nel segno del Cancro. Marte si ... Leggi su zon (Di martedì 5 luglio 2022) L’diper oggi,Ariete Mercurio lascia il segno deie trasloca in Cancro. Non rischiate troppo nelle questioni di denaro. Toro Marte arriva nel vostro segno e sostiene la vostra incisività.Siete ancora più affaristi perché Mercurio, il vostro pianeta guida, passa in Cancro. Cancro Il consiglio è quello di concentrare gli impegni in questa giornata dove avete più polso e decisione. Leone Domani Marte passerà in Toro e tutto diventerà più stressante e faticoso, soprattutto nel lavoro. La concorrenza sarà agguerrita, attacca di sorpresa. Mercurio in Cancro vi aiuta a riflettere. Vergine Domani il vostro protettore Mercurio lascerà ie tornerà attivo, nel segno del Cancro. Marte si ...

