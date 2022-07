“Non ce la faccio”. Laura Pausini totalmente fuori controllo, il video è top (Di martedì 5 luglio 2022) Laura Pausini ubriaca su TikTok. È diventato virale un video in cui l’artista romagnola è ripresa mentre si trova a tavola su uno yacht mentre ride dopo ave bevuto un po’ troppo. “Ve l’ho sempre detto che sono astemia!”, ha scritto la cantante nella didascalia sotto al filmato pubblicato sul social TikTok. “Avevo bevuto mezzo bicchiere di vino rosso mischiato con l’acqua”, ha detto ancora Laura Pausini, immortalata ubriaca nel video diventato virale con quasi due milioni di visualizzazioni in sole 24 ore. Laura Pausini non riesce a tenere gli occhi aperti, come prova a spiegare alla figlia Paola che le si avvicina, anche un po’ preoccupata. Laura Pausini ubriaca su TikTok, il video ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 luglio 2022)ubriaca su TikTok. È diventato virale unin cui l’artista romagnola è ripresa mentre si trova a tavola su uno yacht mentre ride dopo ave bevuto un po’ troppo. “Ve l’ho sempre detto che sono astemia!”, ha scritto la cantante nella didascalia sotto al filmato pubblicato sul social TikTok. “Avevo bevuto mezzo bicchiere di vino rosso mischiato con l’acqua”, ha detto ancora, immortalata ubriaca neldiventato virale con quasi due milioni di visualizzazioni in sole 24 ore.non riesce a tenere gli occhi aperti, come prova a spiegare alla figlia Paola che le si avvicina, anche un po’ preoccupata.ubriaca su TikTok, il...

