Milan, ufficiale l'ingaggio di Origi: 'Qui mi sono subito sentito a casa' - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di martedì 5 luglio 2022) Origi Milano, 5 luglio 2022 " Divock Origi è un nuovo giocatore del Milan . L'attaccante belga, che la scorsa settimana aveva svolto a Milano le visite mediche per poi ripartire per sbrigare le ultime ... Leggi su quotidiano (Di martedì 5 luglio 2022)o, 5 luglio 2022 " Divockè un nuovo giocatore del. L'attaccante belga, che la scorsa settimana aveva svolto ao le visite mediche per poi ripartire per sbrigare le ultime ...

