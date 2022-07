(Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - È tutto pronto per l’esordio del. Martedì 5 luglio, la kermesse sui grandi valori dello sport organizzata dalla Fondazioneinaugura il programma...

Pubblicità

telodogratis : Menarini, debutta a Firenze ‘Il XXVI Premio Internazionale Fair Play’ - salutedomani : “I campioni si raccontano”, XXVI Premio Internazionale Fair Play Menarini debutta a Firenze - saluteh24com : “I campioni si raccontano”, XXVI Premio Internazionale Fair Play Menarini debutta a Firenze - antoniocaperna : “I campioni si raccontano”, XXVI Premio Internazionale Fair Play Menarini debutta a Firenze - dermanewsok : “I campioni si raccontano”, XXVI Premio Internazionale Fair Play Menarini debutta a Firenze -

Al talk show targato Fair Playprenderanno parte anche Casey Stoner e Ian Thorpe . Con loro l'Australia sfoggia il vincitore dei due MotoGP 2007 e 2011 e un autentico mostro sacro del nuoto, ...Un sentito ringraziamento va a, azienda fiorentina di assoluta eccellenza nazionale e internazionale, che per prima ha creduto e lanciato questo progetto, nato oltre 25 anni fa, e che oggi ...(Teleborsa) - È tutto pronto per l'esordio del XXVI Premio Internazionale Fair Play Menarini. Domani, martedì 5 luglio, la kermesse sui grandi valori dello sport organizzata dalla Fondazione ...FIRENZE, 4 luglio 2022 – È tutto pronto per l’esordio del XXVI Premio Internazionale Fair Play Menarini. Domani, martedì 5 luglio, la kermesse sui grandi valori dello sport organizzata dalla Fondazion ...