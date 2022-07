Marmolada: trovati alcuni indumenti. La ricerca dei 13 dispersi va avanti (Di martedì 5 luglio 2022) Sono stati trovati alcuni indumenti sulla Marmolada, non si sa se riconducibili alle vittime del disastro di domenica 3 luglio 2022 o a reperti precedenti. Sono stati individuati stamani, 5 luglio 2022, nel corso delle ispezioni con droni in corso nella zona del disastro L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 5 luglio 2022) Sono statisulla, non si sa se riconducibili alle vittime del disastro di domenica 3 luglio 2022 o a reperti precedenti. Sono stati individuati stamani, 5 luglio 2022, nel corso delle ispezioni con droni in corso nella zona del disastro L'articolo proviene da Firenze Post.

