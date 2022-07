Marmolada | il racconto di un sopravvissuto al crollo del ghiacciaio

Leggi su 361magazine

(Di martedì 5 luglio 2022) . Si tratta di un 27enne di Barbarano Mossano, nel Basso Vicentino Riccardo Franchin, ingegnere 27enne di Barbarano Mossano, nel Basso Vicentino, è uno dei sopravvissuti aldeldella. Ricoverato in ospedale per le cure è stato definito dai medici dell'ospedale Santa Chiara di Trento «un miracolato». La sua storia è stata raccontata dal Corriere della Sera, che riporta le dichiarazione dell'uomo: «Sentito quel rumore ho alzato la testa: la montagna ci stava piovendo addosso e ho iniziato a correre più che potevo. Questione di pochissimo e sono stato investito dalla valanga. Nemmeno il tempo di provare dolore e ho perso i sensi». Poi racconta il risveglio: «Ero confuso, mi sono ritrovato sulle mie gambe e mi sono guardato attorno. Non ho visto più nessuno».