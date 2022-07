LIVE Sinner-Djokovic 3-4, Wimbledon 2022 in DIRETTA: passaggio a vuoto del serbo e controbreak di Jannik! (Di martedì 5 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio, dritto e volèe di rovescio in contropiede perfetta dell’azzurro. 3-4 controbreak Sinner! Secondo doppio fallo del game per Djokovic. Rientra nel primo parziale Jannik, che dopo il cambio di campo servirà per l’aggancio. 15-40 Due palle del controbreak Sinner. Jannik risponde ad un’ottima prima, tiene bene lo scambio e raccoglie il nuove errore con la smorzata dell’avversario. 15-30 ACE al centro di Djokovic, che dimezza lo svantaggio. 0-30 Palla corta di rovescio del serbo che si spegne a metà rete. 0-15 Doppio fallo Djokovic, il secondo. 2-4 Game Sinner! Con un ACE Jannik trova il terzo punto consecutivo e si da un’opportunità di rientro in ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Servizio, dritto e volèe di rovescio in contropiede perfetta dell’azzurro. 3-4! Secondo doppio fallo del game per. Rientra nel primo parziale Jannik, che dopo il cambio di campo servirà per l’aggancio. 15-40 Due palle del. Jannik risponde ad un’ottima prima, tiene bene lo scambio e raccoglie il nuove errore con la smorzata dell’avversario. 15-30 ACE al centro di, che dimezza lo svantaggio. 0-30 Palla corta di rovescio delche si spegne a metà rete. 0-15 Doppio fallo, il secondo. 2-4 Game! Con un ACE Jannik trova il terzo punto consecutivo e si da un’opportunità di rientro in ...

