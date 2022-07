Pubblicità

STnews365 : Gabriel Jesus nuovo acquisto dell’Arsenal. La punta brasiliana, dopo cinque stagioni al Manchester City, difenderà… - giastevenz : @AmSamuele @Delu90Inter No perché non tengono conto né dei compagni (essere la punta di diamante del Real galattico… - Maxi_Gooner : ?? 25 anni appena, caterve di reti segnate e trofei vinti, uomo di punta della nazionale ???? e sempre decisivo nei m… - ada_cotugno : Ricapitolando: siamo al 4 luglio e in Premier League sono già arrivati Nunez e Haaland, il City ha preso anche Phil… - marcogarghe : Ora è ufficiale. Gabriel Jesus è un nuovo giocatore dell’#Arsenal. Eccellente colpo di mercato per i Gunners. Il br… -

Calciomercato.com

Piace ma non convince, e così dopo i sondaggi di United,, Milan e Napoli l'unica vera ... Romagnoli , in uscita dal Milan ,forte la Lazio , mentre Ospina non ha trovato l'accordo per il ......spinge per un assegno a tre cifre da poter reinvestire per un sostituto (piace Gabriel dell')... forse Dybala in attacco ma solo se andranno via Sanchez e forse un'altra. Sicuramente nei ... L'Arsenal punta su Tielemans del Leicester | Mercato Per la prima volta nel suo mandato di quasi tre anni come Arsenale manager, Mikel Arteta ha ingaggiato un centravanti. Non aveva bisogno di guardare troppo in ...Il nostro club ha fatto un lavoro fantastico prendendo un calciatore del suo livello. Mister Mikel Arteta commenta così al sito biancorosso il suo acquisto dal Manchester City: 'Sono elettrizzato. Gab ...