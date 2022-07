La pizza non è pizza, tantomeno napoletana, se non costa poco! Ne sogno una ‘di cittadinanza’ (Di martedì 5 luglio 2022) “Ma come potevano gli imperatori romani godersi Napoli e la Campania senza la pizza?”. Con questo pensiero dedicato ai più potenti e più ricchi esseri umani che hanno governato la mia terra chiudevo il 7 ottobre del 2014 un simpatico ma profondo articolo pubblicato, che si intitolava “Napoli, una storia lunga 25 secoli di cui 21 senza la pizza”. La pizza, nella sua composizione, è fatta da alimenti in gran parte di provenienza ed origine non napoletana. Qual è quindi la caratteristica che rende impossibile, in tutto il mondo, pensare alla pizza senza pensare alla sua patria Napoli? Quale è il senso della napoletanità della pizza? Soltanto la genialità tutta napoletana, di un popolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) “Ma come potevano gli imperatori romani godersi Napoli e la Campania senza la?”. Con questo pensiero dedicato ai più potenti e più ricchi esseri umani che hanno governato la mia terra chiudevo il 7 ottobre del 2014 un simpatico ma profondo articolo pubblicato, che si intitolava “Napoli, una storia lunga 25 secoli di cui 21 senza la”. La, nella sua composizione, è fatta da alimenti in gran parte di provenienza ed origine non. Qual è quindi la caratteristica che rende impossibile, in tutto il mondo, pensare allasenza pensare alla sua patria Napoli? Quale è il senso della napoletanità della? Soltanto la genialità tutta, di un popolo ...

Pubblicità

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Oggi “farsi una pizza” in coppia nelle pizzerie di Napoli ha già raggiunto e superato i circa 30 euro a coppia. E’ troppo,… - ilfattoblog : Oggi “farsi una pizza” in coppia nelle pizzerie di Napoli ha già raggiunto e superato i circa 30 euro a coppia. E’… - Nath67Lic : RT @GiuliaCortese1: La pizza di #Briatore a 24€ si può non comprare. Il servizio scadente dell'#Atac a 180€, invece, i romani lo devono pag… - ascochita : RT @GiuliaCortese1: La pizza di #Briatore a 24€ si può non comprare. Il servizio scadente dell'#Atac a 180€, invece, i romani lo devono pag… - SaffronHorizon : RT @GiuliaCortese1: La pizza di #Briatore a 24€ si può non comprare. Il servizio scadente dell'#Atac a 180€, invece, i romani lo devono pag… -