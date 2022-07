Espresso, nel cda l’ex portavoce di Nicola Cosentino. “Non intervengo sulla linea editoriale” (Di martedì 5 luglio 2022) C’era una volta l’Espresso che nel 2008 titolava in copertina “La camorra nel Governo” pubblicando in esclusiva i verbali del pentito Gaetano Vassallo, il “ministro dei rifiuti” del clan dei Casalesi, che tiravano in ballo il sottosegretario del governo Berlusconi, Nicola Cosentino, all’epoca anche coordinatore campano di Forza Italia, nella gestione politico-mafiosa delle società pubbliche incaricate della raccolta della spazzatura e della gestione delle discariche. Ne seguirono inchieste della Dda di Napoli, un’ordinanza di arresto eseguita nel 2013, quando Cosentino non fu ricandidato, una condanna in primo grado e ribadita in Appello, dieci anni, per concorso esterno, i giudici di secondo grado di Napoli si presero tre mesi di tempo per le motivazioni, ma è trascorso un anno ed ancora non sono uscite. Quattordici ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) C’era una volta l’che nel 2008 titolava in copertina “La camorra nel Governo” pubblicando in esclusiva i verbali del pentito Gaetano Vassallo, il “ministro dei rifiuti” del clan dei Casalesi, che tiravano in ballo il sottosegretario del governo Berlusconi,, all’epoca anche coordinatore campano di Forza Italia, nella gestione politico-mafiosa delle società pubbliche incaricate della raccolta della spazzatura e della gestione delle discariche. Ne seguirono inchieste della Dda di Napoli, un’ordinanza di arresto eseguita nel 2013, quandonon fu ricandidato, una condanna in primo grado e ribadita in Appello, dieci anni, per concorso esterno, i giudici di secondo grado di Napoli si presero tre mesi di tempo per le motivazioni, ma è trascorso un anno ed ancora non sono uscite. Quattordici ...

