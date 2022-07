Dopo 40 anni i rinoceronti ritornano in Mozambico (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) - Dopo oltre quarant'anni i rinoceronti stanno tornando a popolare le terre selvagge del Mozambico. Un gruppo di ranger ha catturato, sedato e trasferito per oltre 1.600 km dei rinoceronti bianchi e neri dal Sud Africa sino al... Leggi su today (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) -oltre quarant'stanno tornando a popolare le terre selvagge del. Un gruppo di ranger ha catturato, sedato e trasferito per oltre 1.600 km deibianchi e neri dal Sud Africa sino al...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Un nuovo video shock mostra l'omicidio di un afroamericano di 25 anni, Jayland Walker, crivellato da 60 colpi in Oh… - oggisettimanale : È morto a 98 anni Donato Di Veroli, l’ultimo degli ebrei romani a essere sopravvissuto alla #shoah. Arrestato a Rom… - CB_Ignoranza : Jannik Sinner batte Carlos Alcaraz per 3-1 e per la prima volta si qualifica ai quarti di finale di @Wimbledon, dop… - telodogratis : Dopo 40 anni i rinoceronti ritornano in Mozambico - pasqualecapozzi : C'è un boom di contagi, ma questo Covid 'è tutto un altro film' -