(Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Ilnel 2021 èto a crescere, grazie alla ripresa dell’economia e alla spinta significativa ai progetti di digitalizzazione che ha riguardato tutti i settori. Stando al Report “Ilin Italia 2022” di, la crescita delnazionale si attesta ad un +5,3%, per un valore complessivo di 75,3 miliardi di euro. Inoltre, nella prima metà del nuovo anno il quadro internazionale – economico e geopolitico – è mutato e per proseguire nel suo ruolo sempre più centrale e di traino del sistema Paese, fondamentali saranno le riforme e gli investimenti per ilprevisti dal Pnrr sottolineano gli analisti della pubblicazione annuale sull’andamento del ...

Pubblicità

lifestyleblogit : Digitale, Anitec-Assinform: 'Mercato torna a volare, vale 75,3 mld' - - italiaserait : Digitale, Anitec-Assinform: “Mercato torna a volare, vale 75,3 mld” - ledicoladelsud : Digitale, Anitec-Assinform: “Mercato torna a volare, vale 75,3 mld” - fisco24_info : Digitale, Anitec-Assinform: 'Mercato torna a volare, vale 75,3 mld': (Adnkronos) - Pubblicato l'annuale report 'Il… - LocalPage3 : Digitale, Anitec-Assinform: 'Mercato torna a volare, vale 75,3 mld' -

- Milano: convegno- Assinform 'per crescere. Innovazione, Crescita, Trasformazione'. Partecipano, tra gli altri, Gilberto Picchetto Fratin, vice ministro dello Sviluppo Economico (in ...Tra gli avvenimenti in calendario, da segnalare: le assemblee di Ania e Unem, il convegno- Assinform sulcon il presidente di Confindustria Bonomi e gli Stati Generali della Cultura ...(Adnkronos) – Il mercato digitale nel 2021 è tornato a crescere, grazie alla ripresa dell’economia e alla spinta significativa ai progetti di digitalizzazione che ha riguardato tutti i settori. Stando ...La maggior parte della spesa in prodotti e servizi Ict e digitali è riconducibile alle Regioni del Nord Ovest e del Centro (19,3 miliardi di euro) ...