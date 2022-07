CorSport: addio predilezione per i sudamericani, sul mercato il Napoli diventa scandinavo (Di martedì 5 luglio 2022) addio alla storica predilezione per i sudamericani: sul mercato il Napoli guarda al nord, con una predilezione per la Scandinavia. Il motivo è che su quel versante si pesca bene e il rapporto qualità-prezzo è più conforme alla nuova politica societaria. I nomi in ballo sono quelli di Svanberg, Ostigard e Solbakken. “Napoli polare. Nordico. scandinavo, come non si vedeva dai tempi di Karl Corneliusson, difensore svedese transitato da queste parti nella stagione 2004-2005 – quella della Napoli Soccer, la prima post fallimento – senza lasciare tracce particolari. Più significativi, invece, i passaggi degli svedesi Jeppson e Hamrn, la storia; e poi in epoca moderna di Thern e Nilsen: rispettivamente svedese come Mattias Svanberg e ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 5 luglio 2022)alla storicaper i: sulilguarda al nord, con unaper la Scandinavia. Il motivo è che su quel versante si pesca bene e il rapporto qualità-prezzo è più conforme alla nuova politica societaria. I nomi in ballo sono quelli di Svanberg, Ostigard e Solbakken. “polare. Nordico., come non si vedeva dai tempi di Karl Corneliusson, difensore svedese transitato da queste parti nella stagione 2004-2005 – quella dellaSoccer, la prima post fallimento – senza lasciare tracce particolari. Più significativi, invece, i passaggi degli svedesi Jeppson e Hamrn, la storia; e poi in epoca moderna di Thern e Nilsen: rispettivamente svedese come Mattias Svanberg e ...

