Come funziona il limitatore di velocità introdotto dall'Ue sulle auto nuove (Di martedì 5 luglio 2022) Il limitatore di velocità diventa una dotazione standard per tutte le auto in vendita all’interno dei confini dell’Unione Europea. A stabilirlo è il nuovo regolamento europeo sull'Intelligent Speed Assistance, la tecnologia che ci renderà impossibile (o quasi) superare i limiti stabiliti dalla legge e dal codice della strada. L’obbligo entra subito in vigore (da domani, 6 luglio) per le vetture di nuova omologazione, mentre ci saranno due anni di tempo (fino al 7 luglio 2024) per mettersi in regola con le automobili di nuova immatricolazione. Tradotto, significa che non sarà possibile costruire nuovi modelli senza adeguarsi, mentre ci saranno due anni di tempo per le nuove vetture da targare o da immatricolare. Una cosa però è sicura: dal 2024 tutte le auto ... Leggi su gqitalia (Di martedì 5 luglio 2022) Ildidiventa una dotazione standard per tutte lein vendita all’interno dei confini dell’Unione Europea. A stabilirlo è il nuovo regolamento europeo sull'Intelligent Speed Assistance, la tecnologia che ci renderà impossibile (o quasi) superare i limiti stabilitia legge e dal codice della strada. L’obbligo entra subito in vigore (da domani, 6 luglio) per le vetture di nuova omologazione, mentre ci saranno due anni di tempo (fino al 7 luglio 2024) per mettersi in regola con lemobili di nuova immatricolazione. Tradotto, significa che non sarà possibile costruire nuovi modelli senza adeguarsi, mentre ci saranno due anni di tempo per levetture da targare o da immatricolare. Una cosa però è sicura: dal 2024 tutte le...

