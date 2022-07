Clima: Mattarella, 'alcuni Paesi non si impegnano, bisogna rispettare impegni presi' (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug (Adnkronos) - "Quello del Clima, come altri problemi dell'umanità come la sanità, lo sviluppo economico globalizzato, le migrazioni, sono problemi globali che nessun Paese può affrontare da solo. La pandemia dovrebbe avere insegnato che l'umanità ha dei pericoli comuni da affrontare insieme e deve collaborare". Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella a Maputo. "Questo del Clima richiede una forte collaborazione, è un problema comune e senza una collaborazione di tutti non potrà essere governato. Abbiamo registrato alcuni impegni internazionali in diversi fori multilaterali nel mondo, l'ultimo a Glasgow. Questi impegni non sempre vengono attuati e rispettati, vi sono Paesi che non si impegnano su questo fronte che riguarda ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug (Adnkronos) - "Quello del, come altri problemi dell'umanità come la sanità, lo sviluppo economico globalizzato, le migrazioni, sono problemi globali che nessun Paese può affrontare da solo. La pandemia dovrebbe avere insegnato che l'umanità ha dei pericoli comuni da affrontare insieme e deve collaborare". Lo ha detto il capo dello Stato Sergioa Maputo. "Questo delrichiede una forte collaborazione, è un problema comune e senza una collaborazione di tutti non potrà essere governato. Abbiamo registratointernazionali in diversi fori multilaterali nel mondo, l'ultimo a Glasgow. Questinon sempre vengono attuati e rispettati, vi sonoche non sisu questo fronte che riguarda ...

