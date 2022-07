Benevento-Pozzo | arrivano ulteriori dettagli

(Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodall’Argentina sulla trattativa per provare a portare alil centrocampista Tomas “Toto”. Domani dovrebbe esserci un incontro tra i rappresentati del giocatore dell’Independiente ed emissari del club giallorosso. La Strega avrebbe offerto un prestito con riscatto da esercitare l’estate 2023, una soluzione non gradita al club argentino proprietario del cartellino del 21enne. L’incontro di domani dovrebbe servire proprio per provare a trovare la formula giusta che convinca i dirigenti dell’Independiente a lasciar partire per l’Europa, più precisamente per, il ragazzo originario di Adrogué. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

pablo14kine : @Mati_Martinez @radiolared Pozzo benevento? - marcelond10 : @Mati_Martinez @radiolared Pozzo, Benevento de Italia - Isa23Barragan : @HugoMoyasno Pozzo, del benevento kjkj -

Commenta per primo Forze fresche in arrivo dalla Liguria per il centrocampo del. La società sannita nelle scorse ore ha concluso un doppio accordo con la Virtus Entell a ...per Tomas, .... Ilsegue con molta attenzione Thomas, classe 2000 in forza all'Independiente. La notizia è cominciata a circolare nelle scorse ore con insistenza in Sudamerica e trova delle conferme nell'...Benevento sulle tracce di Thomas Pozzo (21), centrocampista argentino in forza all'Independiente. La notizia - scrive ottopagine.it - è cominciata a circolare nelle scorse ore con insistenza in ...Nella Marca trevigiana, alcuni agricoltori attingono ai canali per l’irrigazione sforando consapevolmente l’orario consentito e autobotti sottraggono acqua da torrenti e ruscelli già agonizzanti per s ...