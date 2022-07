Benevento-Cosenza | ufficiale amichevole il 23 luglio | Brignola con chi giocherà?

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ilha reso note le date di tre amichevoli che disputerà in ritiro. La formazione calabrese sfiderà anche ildi Fabio Caserta nel periodo di preparazione. L’sia Cascia sabato 23, calcio di iniziò fissato per le ore 18. Potrebbe essere la prima da avversario dei giallorossi per Enrico. L’esterno sannita, dopo essere stato riscattato dal Sassuolo, è in predicato di lasciare la Strega e ilappare la destinazione prescelta. L'articolo proviene da Anteprima24.it.