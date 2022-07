Addio a uno dei volti più amati de Il Collegio? Tutte le indiscrezioni (Di martedì 5 luglio 2022) La settima edizione de Il Collegio andrà in onda, su Rai 2, a partire dal 27 settembre. Stando alle premesse, le nuove puntate saranno caratterizzate da tante novità. Purtroppo, nelle ultime ore, sui principali canali di social network, è iniziata a circolare una notizia lanciata da Webboh. Con grande dispiacere dei fan, sembra, infatti, che una delle docenti più apprezzate dello show non farà parte del cast dell’imminente stagione. Si tratta di Maria Rosa Petolicchio, presente fin dal secondo rinnovo del programma. Per il momento, ci sono ancora molte perplessità riguardo alle cause. Il Collegio 7, Addio a uno dei volti più amati del cast? Maria Rosa Petolicchio è uno dei volti caratteristici de Il Collegio. Grazie al ruolo di professoressa, infatti, è riuscita a ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 5 luglio 2022) La settima edizione de Ilandrà in onda, su Rai 2, a partire dal 27 settembre. Stando alle premesse, le nuove puntate saranno caratterizzate da tante novità. Purtroppo, nelle ultime ore, sui principali canali di social network, è iniziata a circolare una notizia lanciata da Webboh. Con grande dispiacere dei fan, sembra, infatti, che una delle docenti più apprezzate dello show non farà parte del cast dell’imminente stagione. Si tratta di Maria Rosa Petolicchio, presente fin dal secondo rinnovo del programma. Per il momento, ci sono ancora molte perplessità riguardo alle cause. Il7,a uno deipiùdel cast? Maria Rosa Petolicchio è uno deicaratteristici de Il. Grazie al ruolo di professoressa, infatti, è riuscita a ...

Pubblicità

teeaahtee : Io non penso che riuscirò a dire addio a questa serie, se dico che è uno dei migliori prodotti Netflix esagero?… - Ale17___ : @Corrado38908403 Hai ragione Dire addio così ad uno che ha fatto di tutto per stare qui, il goleador che ama la ci… - AndreaMelos1994 : @CozzAndrea Purtroppo è uno dei sostituti di Fabian. In caso di addio di demme si può andare su Tameze o Nandez. - Dav1d3F : RT @LMilan_07: Se in pochi giorni il #Milan dovesse chiudere per #Ziyech e #DeKetelaere un giornalista a caso si impiccherebbe in salotto.… - heybaetae : allora raga brutta storia peaticamente sono senza telefono ns ho dovuto prendere uno stravecchio e ora sto usando t… -