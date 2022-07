A Santa Marinella verrà inaugurata una spiaggia per persone fragili

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 5 luglio 2022)– “Sono lieta di annunciare che domenica 10 lugliounalibera con percorsi per disabili e non deambulanti per poter raggiungere la battigia, e si potrà usufruire di una sedia JoB per poter fare il bagno in mare in tutta sicurezza”. A darne notizia è il presidente del Comitato emergenza abitativa per, Stefania Abbatiello. “Anche per chi economicamente non può permettersi di usufruire di un lettino e ombrellone a pagamento – prosegue Abbatiello -, in questo tratto di arenile il ‘comitato cittadino emergenza abitativa’ oltre alla disponibilità personale dei suoi volontari, metterà un numero limitato di lettini da mare senza obbligo alcuno di pagamento. Ci sarà una collaborazione con alcuni volontari della ...