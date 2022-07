Youri Tielemans di Leicester è “completamente venduto” al cambio dell’Arsenal

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 4 luglio 2022) 2022-07-03 23:40:14 Ecco quanto riportato poco fa: Di Conor Laird Pubblicato: 3 luglio 2022 22:40Ultimo aggiornamento: 3 luglio 2022 23:42 Domenica è stata fornita una nuova visione della saga in corso che circonda il futuro della star delCity. Il nome del nazionale belga, ovviamente, ha preso il suo posto in primo piano e al centro dei titoli dei giornali durante l’estate fino ad oggi. Questo arriva con il tuttofare di centrocampo, in vista della scadenza del suo contratto con iltra 12 mesi, essendo stato fortemente consigliato di portare i suoi talenti in uno dei pesi massimi della Premier League. L’Arsenal di Mikel Arteta era inizialmente visto come il favorito diffuso per concludere un accordo, con il fatto che a un certo punto era stato ...