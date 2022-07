(Di lunedì 4 luglio 2022) AGI - Terzo vertice nella storia dei rapporti tra i governi di Italia e Turchia, primo degli ultimi dieci anni. Marioad Ankara per il summit intergovernativo italo-turco. Nell'ambito del vertice il presidente del Consiglio avrà un colloquio con il presidente Recep Tayyip, figura centrale di mediazione con la Russia negli ultimi mesi di conflitto in. E saranno siglati alcuni accordi di cooperazione intergovernativa. L'incontro si inserisce nell'alveo di un complessivo rilancio della cooperazione bilaterale tra i due Paesi, già molto intensa su diversi fronti. A seguito dello scoppio della guerra in, in particolare, sono continui i contatti tra i ministeri degli Esteri dei due Paesi. Il vertice rappresenta, quindi, un'importante occasione per coordinare gli sforzi ...

Pubblicità

CarloCalenda : Ecco, ieri Conte, oggi Salvini. A occhio domani tocca di nuovo a Conte (martedì) e dunque mercoledì l’incontro con… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Mario Draghi, da domenica 26 a martedì 28 giugno, sarà a Elmau, in Germania, per partecipare al Verti… - fisco24_info : X MARTEDI Draghi vola da Erdogan, focus sull'Ucraina e i flussi migratori: AGI - Terzo vertice nella storia dei ra… - emiliomagrini : RT @maurizioacerbo: Noi a Ankara con curde/i #Hdp, martedì arriva Draghi dal fascista Erdogan: - tempoweb : La mediazione fa flop, confermato lo #sciopero dei #taxi: 48 ore di stop contro il #governo #tassisti #draghi… -

Il Fatto Quotidiano

Non manca poi un attacco diretto all'esecutivo di Marioche non fa sconti di parole e racconta come è stato negato il confronto con i lavoratori, oltre l'intenzione di devastare il lavoro di ...E al premier Mariomandano a dire: 'gli incontri fatti con le multinazionali, così come la negazione del confronto con i lavoratori, e la sua intenzione di devastare il nostro lavoro, non ... Andrea Scanzi dedica l’Affondo a Beppe Grillo: “Com’è possibile che dal governo Draghi in… Fumata nera, lo sciopero dei taxi di 48 ore è confermato per martedì 5 luglio. Secondo quanto si apprende la mediazione tra la ...La nuova puntata de L’affondo di Andrea Scanzi – la rubrica in modalità video-selfie disponibile su TvLoft tutti i martedì alle 8 – è dedicata a Beppe Grillo, il fondatore e mente del Movimento 5 Stel ...