Una Vita, Felipe e Dori sono una coppia: ma lei continua a mentire (Di lunedì 4 luglio 2022) Anticipazioni succulente per la serie spagnola Una Vita. L’avvocato Alvarez Hermoso ufficializzerà la sua relazione con l’infermiera Dori Navarro, ma questa continuerà a indurre sospetti. Scopriamone di più insieme leggendo l’articolo. Una Vita è una soap opera spagnola il cui titolo originale è Acacias 38. Finora sono state realizzate 1.483 puntate, ma in Italia ne sono andate in onda 1.426. La trama si sviluppa agli inizi del ‘900 e per tutto il primo Ventennio, raccontando le umane vicende di un gruppo di famiglie e dei loro domestici residenti nell’esclusivo quartiere di Acacias, nella Capitale spagnola. Indiscrezioni vogliono che nelle prossime puntate Felipe si insospettirà del rapporto tra l’infermiera e Genoveva. Ma viene subito rassicurato da ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 4 luglio 2022) Anticipazioni succulente per la serie spagnola Una. L’avvocato Alvarez Hermoso ufficializzerà la sua relazione con l’infermieraNavarro, ma questa continuerà a indurre sospetti. Scopriamone di più insieme leggendo l’articolo. Unaè una soap opera spagnola il cui titolo originale è Acacias 38. Finorastate realizzate 1.483 puntate, ma in Italia neandate in onda 1.426. La trama si sviluppa agli inizi del ‘900 e per tutto il primo Ventennio, raccontando le umane vicende di un gruppo di famiglie e dei loro domestici residenti nell’esclusivo quartiere di Acacias, nella Capitale spagnola. Indiscrezioni vogliono che nelle prossime puntatesi insospettirà del rapporto tra l’infermiera e Genoveva. Ma viene subito rassicurato da ...

