Ultime Notizie – Governo | Giorgetti | Non decido io se restare

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – “Qui ci sono i due capigruppo” Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, “io faccio parte del, sono loro cheno se io resto nel, lono loro, non io”. Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo, al termine del vertice in via Bellerio tra Matteo Salvini e i dirigenti del partito, replicando a chi gli chiedeva se la Lega rimarrà nel. “Come dice la Costituzione della Repubblica italiana – ha osservato– è il Parlamento che dà la fiducia al, non è ilche dà la fiducia a sé stesso”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione