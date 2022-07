Solbakken l’ha fatto ieri a Roma: la posizione del Napoli (Di lunedì 4 luglio 2022) Ola Solbakken è uno degli obiettivi del Napoli per rifondare l’attacco in vista della prossima stagione, senz’altro il reparto più interessato a cambiamenti dopo l’addio di Lorenzo Insigne e (formalmente) Dries Mertens, oltre a quello probabile di Matteo Politano. Sono diversi, come detto, i profili sondati dagli azzurri. Il 23enne ha diversi estimatori, su tutti la Roma, che lo ha affrontato in Conference League. Proprio ieri, come raccontato sul proprio sito da Gianluca Di Marzio, il norvegese era nella capitale. Ha incontrato i giallorossi ma non solo, anche con altri club ha avuto contatti, senza comunque svolgere le visite mediche. FOTO: Getty – Solbakken Bodo GlimtIl suo contratto scade a dicembre, ragion per cui dal primo gennaio 2023 potrebbe approdare a costo zero in qualunque squadra. ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 4 luglio 2022) Olaè uno degli obiettivi delper rifondare l’attacco in vista della prossima stagione, senz’altro il reparto più interessato a cambiamenti dopo l’addio di Lorenzo Insigne e (formalmente) Dries Mertens, oltre a quello probabile di Matteo Politano. Sono diversi, come detto, i profili sondati dagli azzurri. Il 23enne ha diversi estimatori, su tutti la, che lo ha affrontato in Conference League. Proprio, come raccontato sul proprio sito da Gianluca Di Marzio, il norvegese era nella capitale. Ha incontrato i giallorossi ma non solo, anche con altri club ha avuto contatti, senza comunque svolgere le visite mediche. FOTO: Getty –Bodo GlimtIl suo contratto scade a dicembre, ragion per cui dal primo gennaio 2023 potrebbe approdare a costo zero in qualunque squadra. ...

