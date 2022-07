Rimandato il concerto di Iggy Pop a Mantova: info biglietti e nuova data (Di lunedì 4 luglio 2022) Il concerto di Iggy Pop a Mantova in programma per martedì 5 luglio è stato posticipato. La comunicazione ufficiale giunge adesso attraverso uno statement firmato dallo stesso artista che comunica ai fan italiani di non potersi esibire nelle prossime ore. Alla base della decisione, motivi di salute. A causa di un problema alla voce, Iggy Pop è costretto a rimandare il suo show speciale a Mantova con la Mantova Chamber Orchestra. La buona notizia per i fan nostrani è che lo spettacolo verrà recuperato. C’è già la nuova data del concerto di Iggy Pop a Mantova che si terrà nel mese di agosto. Lo show verrà recuperato il 30 agosto 2022 all’Esedra di Palazzo Te a Mantova e i ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 4 luglio 2022) IldiPop ain programma per martedì 5 luglio è stato posticipato. La comunicazione ufficiale giunge adesso attraverso uno statement firmato dallo stesso artista che comunica ai fan italiani di non potersi esibire nelle prossime ore. Alla base della decisione, motivi di salute. A causa di un problema alla voce,Pop è costretto a rimandare il suo show speciale acon laChamber Orchestra. La buona notizia per i fan nostrani è che lo spettacolo verrà recuperato. C’è già ladeldiPop ache si terrà nel mese di agosto. Lo show verrà recuperato il 30 agosto 2022 all’Esedra di Palazzo Te ae i ...

METALHEADIT : IGGY POP, rimandato il concerto a Mantova al 30 agosto 2022 - areacentesecom : I just saw Rimandato il concerto degli EXTRALISCIO all’Apriti Bosco Festival previsto per domenica 17 luglio - Clic… - MicheleDemontis : RT @VADEOperaRock: Causa positività al covid di alcuni dei nostri componenti, il concerto di sabato 9 luglio al Teatro Cavallera di #Carlof… - casadiprometeo : Causa positività al COVID di alcuni dei componenti dei VADE, il concerto del 9 luglio nel Teatro Cavallera di Carlo… - VADEOperaRock : Causa positività al covid di alcuni dei nostri componenti, il concerto di sabato 9 luglio al Teatro Cavallera di… -