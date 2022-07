Raduno Milan | Pioli | “Tifosi | grazie del vostro sostegno” | PM News

Pubblicità

AntoVitiello : Oltre alla prima maglia, domani al raduno del #Milan verrà svelato il Kit d’allenamento che darà l’avvio alla Partn… - AntoVitiello : Raduno #Milan: #Giroud ha avuto un giorno di permesso in più per motivi personali, arriverà domani a Milanello. Ste… - AntoVitiello : Dirigenza a bordo campo #Milan #raduno #milanello - Saraconlaaccaa : RT @AntoVitiello: Tutto l'entusiasmo della #CurvaSud del #Milan al raduno di #Milanello @MilanNewsit - adriicarus : RT @AntoVitiello: Tutto l'entusiasmo della #CurvaSud del #Milan al raduno di #Milanello @MilanNewsit -

Sorrisi e clima disteso a Milanello nel primo giorno diin vista della stagione 2022/23. Lo stesso sorriso lo riscontrabile sul volto sereno di Stefano Pioli , che intervistato suTV ha parlato della stagione che attende il Diavolo . Pioli ...MILANO - Primo giorno diper i campioni d'Italia del. I rossoneri si ritrovano per iniziare la stagione post scudetto, con la voglia di confermarsi e guardare lontano. "L'anno scorso ha cementato il gruppo, ma si ...Le parole di Paolo Maldini ai tifosi presenti al raduno del Milan: "L'obiettivo è la seconda stella. Speriamo di farvi divertire anche quest'anno" ...Pioli parla in conferenza stampa alle ore 15.00 per presentare la nuova stagione. Oggi i rossoneri hanno dato il via al raduno a ...