Precampionato Torino | amichevole di lusso con il Nizza

(Di lunedì 4 luglio 2022) Ildi Juric è tornato ad allenarsi oggi: in programma per il 30 luglio unacontro i francesi delIlè tornato al lavoro oggi. Tra gli impegni di avvicinamento al campionato, ci sarà anche unacon il. Di seguito il comunicato del club. «di prestigio per ilFC, che sabato 30 luglio alle ore 19.00 giocherà acontro la formazione transalpina, che ha concluso al quinto posto l’ultimo campionato, conquistando l’accesso al turno di qualificazione alla prossima Conference League». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

