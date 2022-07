Palestina | storia di Banat | aggredito e ucciso dai servizi La famiglia non crede più nella giustizia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 luglio 2022) Il 24 giugno 2021 le autorità palestinesi mostrarono tutto il loro disprezzo nei confronti del dissenso interno. Non fu né sarebbe stata la prima volta. Quella notte,zona di Hebron, un’unità congiunta del dipartimento della Sicurezza preventiva e deisegreti fece irruzione nell’abitazione del noto attivista Nizar, conosciuto per le sue critiche nei confronti del presidente Abu Mazen, dopo aver fatto esplodere la porta di casa. I militari preseroa mangate in testa, gli spruzzarono in faccia spray al peperoncino, lo spogliarono fino a farlo rimanere in mutande e lo trascinarono via a bordo di un veicolo militare. Morì un’ora dopo l’aggressione, mentre veniva trasportato di corsa in ospedale. Le indagini hanno prodotto il rinvio a giudizio di 14 funzionari di basso rango ...