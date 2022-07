Oroscopo della settimana dal 4 al 10 luglio: Cancro sicuro e Bilancia leale (Di lunedì 4 luglio 2022) L’Oroscopo della settimana dal 4 al 10 luglio sarà caratterizzato da tante novità. La vita sentimentale, sociale e lavorativa dei segni zodiacali verrà influenzata dalla posizioni dei pianeti. Ci sarà chi non vedrà l’ora di mettersi in gioco e chi preferirà concentrarsi sul partner. Nel dettaglio, Cancro, Bilancia e Pesci saranno molto empatici con il prossimo, mentre Toro, Leone e Capricorno metteranno al primo posto il lavoro. Ariete, Vergine e Acquario proveranno un senso di protezione verso il partner, al contrario di Gemelli, Scorpione e Sagittario che avranno dei piccoli problemi da risolvere. Per avere una visione più completa dell’Oroscopo della settimana, sarà importante consultare anche il profilo del proprio ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 4 luglio 2022) L’dal 4 al 10sarà caratterizzato da tante novità. La vita sentimentale, sociale e lavorativa dei segni zodiacali verrà influenzata dalla posizioni dei pianeti. Ci sarà chi non vedrà l’ora di mettersi in gioco e chi preferirà concentrarsi sul partner. Nel dettaglio,e Pesci saranno molto empatici con il prossimo, mentre Toro, Leone e Capricorno metteranno al primo posto il lavoro. Ariete, Vergine e Acquario proveranno un senso di protezione verso il partner, al contrario di Gemelli, Scorpione e Sagittario che avranno dei piccoli problemi da risolvere. Per avere una visione più completa dell’, sarà importante consultare anche il profilo del proprio ...

