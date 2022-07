Numero Blu Servizi espone il proprio impegno per la Sostenibilità di Impresa (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) - Riduzione dei consumi energetici, progetti Plastic e Carbon Free: questi gli impegni dell'azienda per contribuire a raggiungere l'Obiettivo 12 di Agenda 2030. Il CEO Leopizzi: “Ogni nostra scelta è presa sulla base della Sostenibilità di Impresa” Milano, 4 Luglio 2022 – Numero Blu Servizi SpA , realtà italiana attiva nell'ambito del BPO, è da sempre particolarmente attenta a tutte le tematiche legate alla salvaguardia dell'ambiente, alla responsabilità sociale e al benessere dei lavoratori. “Non solo ci siamo impegnati nell'ottenere le maggiori certificazioni come ISO 14001, SA8000 e OHSAS 18001, ma esaminiamo ogni nostra scelta sulla base di questi parametri perché vogliamo contribuire in modo fattivo a raggiungere l'Obiettivo 12 dell'Agenda 2030 che prevede l'adozione di modelli sostenibili di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) - Riduzione dei consumi energetici, progetti Plastic e Carbon Free: questi gli impegni dell'azienda per contribuire a raggiungere l'Obiettivo 12 di Agenda 2030. Il CEO Leopizzi: “Ogni nostra scelta è presa sulla base delladi” Milano, 4 Luglio 2022 –BluSpA , realtà italiana attiva nell'ambito del BPO, è da sempre particolarmente attenta a tutte le tematiche legate alla salvaguardia dell'ambiente, alla responsabilità sociale e al benessere dei lavoratori. “Non solo ci siamo impegnati nell'ottenere le maggiori certificazioni come ISO 14001, SA8000 e OHSAS 18001, ma esaminiamo ogni nostra scelta sulla base di questi parametri perché vogliamo contribuire in modo fattivo a raggiungere l'Obiettivo 12 dell'Agenda 2030 che prevede l'adozione di modelli sostenibili di ...

