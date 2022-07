“Non mi hanno detto nulla...”. Il Papa e il mistero sul cancro e le dimissioni (Di lunedì 4 luglio 2022) Papa Francesco ha smentito le voci secondo le quali un anno fa gli era stato trovato un cancro quando ha subito un'operazione di sei ore per rimuovere parte del colon: "L'operazione è stata un grande successo", ha detto in un'intervista alla Reuters, aggiungendo con una risata che "non mi hanno detto nulla" sul presunto cancro, voce che ha liquidato come "pettegolezzo di corte". Jorge Bergoglio ha inoltre voluto mettere a freno i rumors secondo cui intenderebbe dimettersi a breve. Lo ha fatto in un'intervista esclusiva rilasciata all'agenzia Reuters nella sua residenza vaticana. Il Pontefice ha ribadito ancora una volta che se un giorno le sue condizioni di salute gli rendessero impossibile la gestione della Chiesa potrebbe valutare le dimissioni. ... Leggi su iltempo (Di lunedì 4 luglio 2022)Francesco ha smentito le voci secondo le quali un anno fa gli era stato trovato unquando ha subito un'operazione di sei ore per rimuovere parte del colon: "L'operazione è stata un grande successo", hain un'intervista alla Reuters, aggiungendo con una risata che "non mi" sul presunto, voce che ha liquidato come "pettegolezzo di corte". Jorge Bergoglio ha inoltre voluto mettere a freno i rumors secondo cui intenderebbe dimettersi a breve. Lo ha fatto in un'intervista esclusiva rilasciata all'agenzia Reuters nella sua residenza vaticana. Il Pontefice ha ribadito ancora una volta che se un giorno le sue condizioni di salute gli rendessero impossibile la gestione della Chiesa potrebbe valutare le. ...

