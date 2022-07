“Non ce la faccio”. Marmolada, la terribile chiamata in diretta a Simona Branchetti: “Ho visto quei corpi” (Di lunedì 4 luglio 2022) Quella della Marmolada è una tragedia che farà molto parlare di sé. 6 morti accertati, 8 feriti e una ventina di dispersi. Nei giornali e le tv italiane, questa mattina non si parla d’altro. Qualcuno diceva che era una sorta di tragedia annunciata per via del surriscaldamento globale. In realtà sembra trattarsi si una fatale coincidenza. Ma saranno le indagini e il tempo a darci un quadro più completa della vicenda. Anche a Morning News si parla della tragedia della Marmolada. Su Canale 5, Simona Bianchetti cerca di fare il punto sulla situazione. La giornalista ha contatto una testimone oculare del disastro, Elisa Dalvit, la quale è stata protagonista di una chiamata davvero dolorosa. La donna racconta: “La frana l’abbiamo vista da sopra, noi eravamo più in alto rispetto a dove si è staccato il ghiaccio”, ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 4 luglio 2022) Quella dellaè una tragedia che farà molto parlare di sé. 6 morti accertati, 8 feriti e una ventina di dispersi. Nei giornali e le tv italiane, questa mattina non si parla d’altro. Qualcuno diceva che era una sorta di tragedia annunciata per via del surriscaldamento globale. In realtà sembra trattarsi si una fatale coincidenza. Ma saranno le indagini e il tempo a darci un quadro più completa della vicenda. Anche a Morning News si parla della tragedia della. Su Canale 5,Bianchetti cerca di fare il punto sulla situazione. La giornalista ha contatto una testimone oculare del disastro, Elisa Dalvit, la quale è stata protagonista di unadavvero dolorosa. La donna racconta: “La frana l’abbiamo vista da sopra, noi eravamo più in alto rispetto a dove si è staccato il ghiaccio”, ha ...

Pubblicità

vascorossi : Amo il sud Amo anche il centro, e anche il nord… Amo tutta l’Italia ma..AMO IL SUD. C’è una voce che circola da ann… - AmorosoOF : Come sempre, ho fatto tutto mettendo al primo posto l’amore e il rispetto per la gente. Non ho mai dimenticato e m… - CarloCalenda : Piuttosto faccio un partito con Thanos. Vogliono creare questa confusione. Non possono accettare che ci siano due m… - KinnPorscheIta : @laCuginadiTul Sono sul VOGLIO PROTESTARE e non so se faccio bene per lui. - wonfiore : MA RIKI RAPPER IN METÀ DELLE CANZONI NON CE LA FACCIO PIU -