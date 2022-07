Napoli | Svanbegr al posto di Fabian Ruiz

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 4 luglio 2022), centrocampista spagnolo classe ’96, è in scadenza di contratto con ilesattamente tra un anno e il suo futuro ancora non è chiaro. In vista di una possibile partenza il presidente De Laurentiis e il direttore sportivo Giuntoli si guardano intorno alla ricerca di nuove forze da impiegare a centrocampo. Attualmente il L'articolo