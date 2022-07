Maurizio Costanzo diretto su Fiorello a Sanremo 2023: “Tutto è possibile quando c’è lui di mezzo” (Di lunedì 4 luglio 2022) possibile colpo di scena per la prossima edizione del Festival di Sanremo 2023. possibile partecipazione di Fiorello? Un collega dice la sua. Fiorello è un noto showman, forse il più amato dagli italiani ormai da diversi anni. In questi ultimi tempi ha preso parte a due edizioni del Festival di Sanremo fortemente voluto dal suo amico e collega Amadeus. La partecipazione dello showman siciliano alla kermesse canora più importante d’ Italia è stato sicuramente un valore aggiunto e adesso i telespettatori si chiedono se per il prossimo anno Fiorello farà questo grande regalo a noi. Dopo l’annuncio relativo alla presenza di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo come madrina della manifestazione per la prima e l’ultima serata, adesso si ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 4 luglio 2022)colpo di scena per la prossima edizione del Festival dipartecipazione di? Un collega dice la sua.è un noto showman, forse il più amato dagli italiani ormai da diversi anni. In questi ultimi tempi ha preso parte a due edizioni del Festival difortemente voluto dal suo amico e collega Amadeus. La partecipazione dello showman siciliano alla kermesse canora più importante d’ Italia è stato sicuramente un valore aggiunto e adesso i telespettatori si chiedono se per il prossimo annofarà questo grande regalo a noi. Dopo l’annuncio relativo alla presenza di Chiara Ferragni al Festival dicome madrina della manifestazione per la prima e l’ultima serata, adesso si ...

