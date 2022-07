Matic: 'Roma la scelta giusta, sono qui per Mourinho. Pellegrini top' (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma - Primo giorno a Trigoria per Namanja Matic . Il centrocampista serbo è pronto a cominciare la sua avventura alla Roma e questo pomeriggio si è presentato in conferenza stampa ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 4 luglio 2022)- Primo giorno a Trigoria per Namanja. Il centrocampista serbo è pronto a cominciare la sua avventura allae questo pomeriggio si è presentato in conferenza stampa ...

Pubblicità

CalcioOggi : Matic: 'Roma la scelta giusta, sono qui per Mourinho. Pellegrini top' - Corriere dello Sport - Brianworldwide2 : RT @GiorgioGigante: Matic, Svilar. Praticamente preso Celik. Più vicini che lontani Frattesi e Solbakken. In Serie A si contano massimo 10… - filippoASR1927 : RT @MarcoDeiana4: ???#Roma, conferenza stampa #Matic LIVE: 'Un anno fa non abbiamo parlato con #Mourinho di venire a Roma. Un paio di mesi f… - filippoASR1927 : RT @MarcoDeiana4: ???#Roma, conferenza stampa #Matic LIVE: 'Ho trascorso in #PremierLeague otto anni, era il momento giusto per una nuova sf… - cola_saber17 : RT @giovwastaken: ottimo il mercato della Roma, Isco e Matic sono due rinforzi veramente di qualità qualcuno per un’amichevole su Fifa 16? -