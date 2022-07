Marmolada, sul ghiacciaio c’erano almeno 30 persone: la stima dei soccorritori. In corso le ricerche dei dispersi (Di lunedì 4 luglio 2022) Sono almeno 30 i potenziali dispersi nella tragedia della Marmolada secondo fonti vicine ai soccorritori. Si tratta della stima della quantità di persone che ieri 3 luglio si trovava sul ghiacciaio al momento del crollo del seracco sommitale. Non è ancora possibile definire con certezza però quante di quelle trenta persone siano effettivamente disperse. I vigili del fuoco hanno presidiato tutta la notte il luogo. Nei sopralluoghi è stato impegnato personale della Protezione Civile trentina, con il supporto del soccorso alpino e dei droni dei Vigili del fuoco dotati di termocamere, in grado di individuare anche al buio la fonte di calore emessa da una persona. I cadaveri sono tutte al Palaghiaccio di Canazei, dove è stata allestita la ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 luglio 2022) Sono30 i potenzialinella tragedia dellasecondo fonti vicine ai. Si tratta delladella quantità diche ieri 3 luglio si trovava sulal momento del crollo del seracco sommitale. Non è ancora possibile definire con certezza però quante di quelle trentasiano effettivamente disperse. I vigili del fuoco hanno presidiato tutta la notte il luogo. Nei sopralluoghi è stato impegnato personale della Protezione Civile trentina, con il supporto del socalpino e dei droni dei Vigili del fuoco dotati di termocamere, in grado di individuare anche al buio la fonte di calore emessa da una persona. I cadaveri sono tutte al Palaghiaccio di Canazei, dove è stata allestita la ...

