Marmolada | 6 morti accertati e 17 dispersi Otto i feriti | due in gravi condizioni

(Di lunedì 4 luglio 2022) Attualmente risultanosulla17 alpinisti. Sono invece, di cui due in. Tra ici sono due cittadini tedeschi. Per ora i deceduti sono sei, dei quali quattro gia’ identificati. E’ quanto apprende l’Ansa dagli inquirenti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

È di almeno 6, 10 feriti e 20 dispersi " tra cui un bambino di 9 anni " il bilancio del crollo di un enorme blocco di ghiaccio su un gruppo di alpinisti sulla. Il conteggio delle vittime sembra ...Leggi anche Tragedia sulla, valanga travolge escursionisti: "6, 8 feriti, 10 dispersi" E in giornata è atteso anche l'arrivo del premier Mario Draghi a Canazei (Trento) dove è stata ...Sono almeno 30 morti nella tragedia sulla Marmolada in cui sembra esserci anche un bambino tra le vittime, i corpi sono dilaniati e sembra difficile identificarli ...Ci sono tre vittime italiane identificate in seguito al crollo di un seracco sulla Marmolada in Trentino. (ANSA) ...