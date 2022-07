Maldini: «Dobbiamo dimenticarci di quella sensazione inebriante che abbiamo vissuto dopo Sassuolo» (Di lunedì 4 luglio 2022) Il direttore dell’area tecnica del Milan Paolo Maldini, fresco del rinnovo di contratto firmato in extremis, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan Tv nel giorno della ripresa degli allenamenti dei rossoneri. Le sue parole sono state riportate da Sportmediaset. «I ragazzi hanno fatto delle vacanze meritate dopo una stagione fantastica. abbiamo ancora l’eco e i ricordi di ciò che è stato, credo che sia giusto ricordarci come siamo arrivati a quel risultato, ma anche voltare pagina ed essere concentrati sugli obiettivi di questa stagione. Il calore dei tifosi deve essere uno stimolo a fare ancora meglio della scorsa stagione. Come ho detto Dobbiamo ricordarci il lavoro fatto per arrivare al successo, ma dimenticarci di quella sensazione inebriante ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 4 luglio 2022) Il direttore dell’area tecnica del Milan Paolo, fresco del rinnovo di contratto firmato in extremis, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan Tv nel giorno della ripresa degli allenamenti dei rossoneri. Le sue parole sono state riportate da Sportmediaset. «I ragazzi hanno fatto delle vacanze meritateuna stagione fantastica.ancora l’eco e i ricordi di ciò che è stato, credo che sia giusto ricordarci come siamo arrivati a quel risultato, ma anche voltare pagina ed essere concentrati sugli obiettivi di questa stagione. Il calore dei tifosi deve essere uno stimolo a fare ancora meglio della scorsa stagione. Come ho dettoricordarci il lavoro fatto per arrivare al successo, madi...

