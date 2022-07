LIVE Giro d’Italia Donne 2022 | tappa di oggi in DIRETTA | momento di attesa in corsa | 50 i chilometri al traguardo

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.56 Il gruppo inizia a frazionarsi. 13.54 Inizia la salita del Colle del Barbotto. 13.50 Manca poco, meno di 5 km, al Colle del Barbotto. 13.47 Fase di “stallo” in questodella. 13.43 Più di 60 km in archivio, metàè stata quindi per. 13.40 Nulla da fare! Il gruppo riassorbe anche questo tentativo. 13.37 Un drappello con 14 fuggitive sta tentando la nuova fuga. Sono 14 i secondi di vantaggio. 13.34 Attenzione: un tentativo d’attacco per cercare di sfaldare il gruppo. 13.30 Media della prima ora di gara: 41,200 km/h. 13.28 Sono 70 i km al. 13.25 Gruppo che in questoprocede sul percorso senza ulteriori attacchi. 13.21 Intanto, eccovi il risultato del Gpm di ...