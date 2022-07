Legge 104, possibile acquistare un cellulare: gli sconti sono importanti (Di lunedì 4 luglio 2022) Non tutti sanno che è possibile acquistare un cellulare attraverso la Legge 104. Lo sconto è altissimo ma come si accede? Tra i tanti benefici previste dalla Legge 104 c’è anche quella di poter acquistare un cellulare. L’acquisto, infatti, si potrà verificare tramite l’IVA agevolata e la detrazione IRPEF. Un’interessante dettagli nei benefici di questa misura che cerca di aiutare le persone con disabilità. Adobe StockCome ben sappiamo, la Legge 104 permette un importante aiuto alle persone che nn sono autonome. L’aiuto, infatti, non riguarda solo loro ma anche i familiare che si prendono cura di loro. Per quest’ultimi, infatti, si parla di congedi, permessi, detrazioni e altro ancora. Tra questi rientra sicuramente ... Leggi su chenews (Di lunedì 4 luglio 2022) Non tutti sanno che èunattraverso la104. Lo sconto è altissimo ma come si accede? Tra i tanti benefici previste dalla104 c’è anche quella di poterun. L’acquisto, infatti, si potrà verificare tramite l’IVA agevolata e la detrazione IRPEF. Un’interessante dettagli nei benefici di questa misura che cerca di aiutare le persone con disabilità. Adobe StockCome ben sappiamo, la104 permette un importante aiuto alle persone che nnautonome. L’aiuto, infatti, non riguarda solo loro ma anche i familiare che si prendono cura di loro. Per quest’ultimi, infatti, si parla di congedi, permessi, detrazioni e altro ancora. Tra questi rientra sicuramente ...

Pubblicità

PoloAntidraghi : @INPS_it @MinisteroSalute @robersperanza mi spiegate perché fate sparire le invalidità, riconoscimento legge 104 e… - Carol12730423 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni a casa loro altro che bancom con i valori legge 104 CRISTIANI!!!!!! - logansette : @dimmichipaga @Rogpiton @AndreaGiuricin Rispondi al tizio che i numeri sono questi, le ferie sono escluse. La legge… - infoitsport : Legge 104, al via un nuovo Bonus da 1.000 euro: poche settimane per prendere al volo l’occasione - infoitsport : Legge 104: congedo straordinario per assistere il compagno disabile è possibile? La risposta lascia senza parole -