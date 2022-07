La lista della spesa di Conte: un documento di 7 pagine per firmare la pace con Draghi (Di lunedì 4 luglio 2022) L’appuntamento è per oggi alle 16,30. A Palazzo Chigi Mario Draghi e Giuseppe Conte si vedranno e l’incontro sarà decisivo per i destini del Movimento 5 Stelle e del governo. E il leader grillino non si presenterà a mani vuote: un documento di sette pagine con le richieste per continuare ad appoggiare l’esecutivo. Un dossier su armi, reddito di cittadinanza, salario minimo e termovalorizzatore di Roma. Con una convinzione ribadita dal premier: se il M5s uscirà dalla maggioranza il governo finirà. Ieri intanto è arrivato l’altolà di Dario Franceschini. Il quale ha spiegato pubblicamente a Conte che l’alleanza con il Pd finirebbe senza l’ok a Draghi. Tra i grillini il timore è che l’eventuale rottura possa portare a un’altra scissione. E nelle chat si cita un sondaggio che dice che il ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 luglio 2022) L’appuntamento è per oggi alle 16,30. A Palazzo Chigi Marioe Giuseppesi vedranno e l’incontro sarà decisivo per i destini del Movimento 5 Stelle e del governo. E il leader grillino non si presenterà a mani vuote: undi settecon le richieste per continuare ad appoggiare l’esecutivo. Un dossier su armi, reddito di cittadinanza, salario minimo e termovalorizzatore di Roma. Con una convinzione ribadita dal premier: se il M5s uscirà dalla maggioranza il governo finirà. Ieri intanto è arrivato l’altolà di Dario Franceschini. Il quale ha spiegato pubblicamente ache l’alleanza con il Pd finirebbe senza l’ok a. Tra i grillini il timore è che l’eventuale rottura possa portare a un’altra scissione. E nelle chat si cita un sondaggio che dice che il ...

