Juve, avanti tutta per Zaniolo: i dettagli (Di lunedì 4 luglio 2022) La Juve ha deciso di puntare tutto su Zaniolo della Roma: i bianconeri starebbero pensando a un’offerta importante La Juve fa sul serio per Zaniolo. I bianconeri hanno deciso di puntare tutto sul classe ’99 della Roma. Cherubini ha in mente un’offerta importante. Un prestito oneroso a 10 milioni con un riscatto fissato a 40, mentre per Zaniolo pronti 4 milioni a stagione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Laha deciso di puntare tutto sudella Roma: i bianconeri starebbero pensando a un’offerta importante Lafa sul serio per. I bianconeri hanno deciso di puntare tutto sul classe ’99 della Roma. Cherubini ha in mente un’offerta importante. Un prestito oneroso a 10 milioni con un riscatto fissato a 40, mentre perpronti 4 milioni a stagione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

romeoagresti : Contatto anche nelle ultime ore tra #Juve e #Roma per #Zaniolo (che non è alternativo a #DiMaria e per il Fideo si… - _Morik92_ : #Juve avanti per #Zaniolo. Non solo #Arthur (che ha uno stipendio molto alto), si valuta anche di inserire #Kean co… - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Zaniolo Juve (Gazzetta), avanti tutta: accordo col giocatore. Pronta l’offerta per la Roma #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - gilnar76 : Zaniolo Juve (Gazzetta), avanti tutta: accordo col giocatore. Pronta l’offerta per la Roma #Finoallafine #Forzajuve… - junews24com : Zaniolo Juve (Gazzetta), avanti tutta: accordo col giocatore. Pronta l'offerta per la Roma - -