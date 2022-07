Inter, spunta lo scenario che fa tremare Marotta: la notizia svela tutto (Di lunedì 4 luglio 2022) Beppe Marotta ha già servito quattro rinforzi a Simone Inzaghi per l’Inter della prossima stagione ma ora rischia una cocente delusione Quattro colpi di mercato in entrata e siamo soltanto al quattro luglio: Asslani, Onana, Lukaku e Mkhitaryan. L’Inter non vuole perdere tempo per rinforzare l’organico di Simone Inzaghi. L’amministratore delegato Beppe Marotta vuole consegnare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 4 luglio 2022) Beppeha già servito quattro rinforzi a Simone Inzaghi per l’della prossima stagione ma ora rischia una cocente delusione Quattro colpi di mercato in entrata e siamo soltanto al quattro luglio: Asslani, Onana, Lukaku e Mkhitaryan. L’non vuole perdere tempo per rinforzare l’organico di Simone Inzaghi. L’amministratore delegato Beppevuole consegnare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

_intermagazine : Bild – Inter, per la difesa spunta anche Akanji: ecco la richiesta del Borussia Dortmund - CalcioOggi : Inter, dalla Germania spunta un nuovo nome per la difesa: idea Akanji, questa la cifra richiesta -… - sportli26181512 : Inter, dalla Germania spunta un nuovo nome per la difesa: idea Akanji, questa la cifra richiesta: Dopo un grande in… - Pall_Gonfiato : #Inter, spunta un nuovo nome per la difesa: idea #Akanji, ecco quanto costa - Moussolinho : RT @CorSport: #Mancini, durante l'intervista a Sky spunta la doppietta di 'Finocchio' -