Inter, Sanchez e Vidal insieme anche nella prossima squadra: tutti i dettagli | Primapagina (Di lunedì 4 luglio 2022) 2022-07-03 23:05:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Sono stati compagni di tante battaglie, soprattutto con la “Roja”. Arturo Vidal e Alexis Sanchez sono buoni amici dentro e fuori dal campo. Entrambi sono destinati a lasciare l’Inter ma con il medesimo destino: il Flamengo di una vecchia conoscenza nerazzurra come Gabriel Barbosa. Ascolta “La Soffiata di Daniele Longo” su Spreaker. LA SITUAZIONE – Diversi problemi fisici, alcuni anche comportamentali, e prove sottotono. L’esperienza di Vidal all’Inter è stato un flop da 7 milioni a stagione. Sull’ex Barcellona c’è da tempo il Boca Juniors anche se la sua preferenza è tutta per il Flamengo: si tratta. Marotta, dal canto suo, spera in un rapido accordo e una ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 4 luglio 2022) 2022-07-03 23:05:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Sono stati compagni di tante battaglie, soprattutto con la “Roja”. Arturoe Alexissono buoni amici dentro e fuori dal campo. Entrambi sono destinati a lasciare l’ma con il medesimo destino: il Flamengo di una vecchia conoscenza nerazzurra come Gabriel Barbosa. Ascolta “La Soffiata di Daniele Longo” su Spreaker. LA SITUAZIONE – Diversi problemi fisici, alcunicomportamentali, e prove sottotono. L’esperienza diall’è stato un flop da 7 milioni a stagione. Sull’ex Barcellona c’è da tempo il Boca Juniorsse la sua preferenza è tutta per il Flamengo: si tratta. Marotta, dal canto suo, spera in un rapido accordo e una ...

