Il Napoli pronto allo scippo sulla Roma, Tiago Pinto infuriato (Di lunedì 4 luglio 2022) Un’operazione che sembrava chiusa sembra pronta a saltare a causa dell’inserimento del Napoli, giocatore già in Italia PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La Roma ed il Napoli non solo lotteranno probabilmente per difendere le stesse posizioni nel prossimo campionato, la lotta sembra già iniziata anche sul fronte calciomercato con De Laurentis che è Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 4 luglio 2022) Un’operazione che sembrava chiusa sembra pronta a saltare a causa dell’inserimento del, giocatore già in Italia PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Laed ilnon solo lotteranno probabilmente per difendere le stesse posizioni nel prossimo campionato, la lotta sembra già iniziata anche sul fronte calciomercato con De Laurentis che è Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

MCriscitiello : Ultima ora: Sorpasso Napoli sulla Roma per Solbakken, esterno classe 1998. De Laurentiis pronto a chiudere subito.… - AnguissaFan : RT @Napoli_Report: Sorpasso #Napoli sulla #Roma per #Solbakken. #DeLaurentiis pronto a chiudere subito. @tvdellosport - lorenzoparente_ : RT @MCriscitiello: Ultima ora: Sorpasso Napoli sulla Roma per Solbakken, esterno classe 1998. De Laurentiis pronto a chiudere subito. Scade… - Brusgio : La Juventus con 90-100 mln si siede al tavolo per parlare di De Ligt con il Chelsea. Pronto il sostituto: Kimbempè… - lorenzoparente_ : #Napoli davanti alla #Roma per #Solbakken #DeLaurentiis pronto all’affondo -