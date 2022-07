Hayden Paddon | ”Tra 5-10 anni i rally cambieranno radicalmente”

Leggi su rallyeslalom

(Di lunedì 4 luglio 2022) Hydenha corso in Lettonia e alla fine della competizione ha rilasciato un’intervista in cui ha fatto il punto sulla situazione tecnologica a cui presto isi affacceranno definitivamente. Il driver neozelandese si aspetta una vera e propria rivoluzione nei prossimi. E non solo per quel che riguarda il WRC. “È molto Source