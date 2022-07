Guerra in Ucraina, il Papa è pronto ad andare a Kiev e Mosca (Di lunedì 4 luglio 2022) “Vorrei andare in Ucraina, e prima volevo andare a Mosca. Ci siamo scambiati messaggi su questo perché ho pensato che se il presidente russo mi avesse dato una piccola finestra per servire la causa della pace…”. È quanto ha detto il Papa a Reuters. Papa Francesco: “Vorrei andare in Ucraina, e prima volevo andare a Mosca” “E ora è possibile, dopo essere tornato dal Canada, è possibile che riesca ad andare in Ucraina”, ha detto Bergoglio. “La prima cosa è andare in Russia per cercare di aiutare in qualche modo – ha spiegato il Pontefice -, ma mi piacerebbe andare in entrambe le capitali”. Parlando della situazione in Ucraina, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 4 luglio 2022) “Vorreiin, e prima volevo. Ci siamo scambiati messaggi su questo perché ho pensato che se il presidente russo mi avesse dato una piccola finestra per servire la causa della pace…”. È quanto ha detto ila Reuters.Francesco: “Vorreiin, e prima volevo” “E ora è possibile, dopo essere tornato dal Canada, è possibile che riesca adin”, ha detto Bergoglio. “La prima cosa èin Russia per cercare di aiutare in qualche modo – ha spiegato il Pontefice -, ma mi piacerebbein entrambe le capitali”. Parlando della situazione in, ...

