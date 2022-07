Grandi ascolti per la domenica Sky Sport con Sinner a Wimbledon e le Ferrari in Formula 1 (Di lunedì 4 luglio 2022) Grandi ascolti per il weekend di tennis e Formula 1 su Sky. Wimbledon conquista il pubblico: ieri la vittoria di Jannik Sinner su Carlos Alcaraz, in onda dalle 17 circa su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci ha raccolto ben 395 mila spettatori medi e... Leggi su digital-news (Di lunedì 4 luglio 2022)per il weekend di tennis e1 su Sky.conquista il pubblico: ieri la vittoria di Janniksu Carlos Alcaraz, in onda dalle 17 circa su SkyTennis e SkyUno, con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci ha raccolto ben 395 mila spettatori medi e...

Pubblicità

SportInTV_IT : Grandi ascolti per #SkySport grazie a #Wimbledon e alla #Formula1 #SkyTennis #SkyMotori - MErpidio : Non avevate detto che a differenza del passato, oggi non ci sono più tappe per velocisti? Non avete detto che le ta… - MeryDambrosio : @Marina_RomaK10 Quella di Demet #DogdugunEvKaderindir tradotta in #ArteficeDelTuoDestino sta andando un onda in Spa… - ev_dwd : @MinaRaia1 @GiusCandela Quella di Barbara era la versione più bella. È che la pupa e il secchione e Italia 1 in gen… - Konan9190 : @gigi52335676 E pensare che c’è gente che guarda il grande fratello and company ( e fa pure grandi ascolti ogni vol… -